Владимир Алекно: «Все живут прошлым «Зенита», это ошибка»

Главный тренер «Зенита-Казань» Владимир Алекно прокомментировал победу над кемеровским «Кузбассом» (3:1) в полуфинале Кубка России и заострил внимание на главной проблеме клуба.

— Большая ошибка всех — руководства клуба, журналистов, моя, как тренера, — мы живем прошлым «Зенита». Сейчас другая команда. Что-то стало лучше, что-то хуже. Но самое главное — другие команды подравнялись.

Все думают, что каждый матч мы все должны, обязаны что-то сотворить. Поверьте, сейчас вот такие игры будут со всеми лидерами нашего волейбола. Не потому что у Нгапета получается или не получается. Просто в целом все игроки стали старше, те, которые много лет держали всех в напряжении.

У Михайлова позавчера была температура 38 градусов. Но мы выходим, играем, стараемся. В первом сете в полуфинале провалили атаку. Во-первых, «Кузбасс» очень хорошо играл, не дал нам ничего добить до пола. Во-вторых, у нас что-то не получалось. Результатом доволен, волейбол тоже выдержали. Движемся дальше, мы в финале», — приводит слова Алекно корреспондент «Реального времени».

Сегодня в 18.00 мск «Зенит-Казань» в финале встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.