Качаловский театр заработал 62 млн рублей за 2018 год

Казанский академический русский Большой драматический театр (КАРБДТ) им. В. Качалова по итогам 2018 года заработал 62 млн рублей.



«В этом году мы заработали 62 млн рублей. Это достаточно много, если учесть, что нас финансируют где-то на 100 млн рублей», — передает «Татар-информ» со ссылкой на художественного руководителя — директора театра Александра Славутского.

Отмечается, что учреждение могло бы выйти на финансовые показатели московских коллег, но это отразилось бы на цене билетов.

Ранее в театре состоялась премьера спектакля «Лес» по пьесе А.Н. Островского в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Игоря Коняева. Подробности — в материале «Реального времени».