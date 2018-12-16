Полицейские из Солсбери рассказали, как оказывали первую помощь Скрипалям

Констебль Алекс Коллинс и сержант полиции Трейси Холлоуэй, оказавшие первую помощь Сергею и Юлии Скрипаль в Солсбери, рассказали, что состояние россиян сразу показалось им странным.

Сначала полиция решила, что имеет дело с симптомами передозировки наркотиками. Однако пострадавшие не относились к числу известных местных наркоманов и были слишком хорошо одеты.

«Женщина лежала на боку на земле, а прохожий, который оказался врачом, оказывал ей помощь, обеспечивая доступ воздуха в легкие. Я считаю, что если бы он этого не делал, она бы умерла», — приводит The Guardian слова Холлоуэй.

Сам Скрипаль мог дышать нормально, но сидел на скамейке в ступоре, уставившись в пространство, и ни на что не реагировал. По словам сержанта, мужчина не мог изменить позу и так и оставался в сидячем положении, когда позже полицейские помогали медикам погрузить его на носилки.

Напомним, что 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Великобритания обвинила в этом Россию и выслала российских дипломатов из страны. В знак солидарности с ней также поступили США, некоторые европейские страны и страны НАТО. В ответ Россия выслала из страны дипломатов этих государств.

