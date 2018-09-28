Избирком зарегистрировал Фургала губернатором Хабаровского края

Сергей Фургал зарегистрирован избирательной комиссией Хабаровского края губернатором региона.

«После утверждения результатов выборов, которые прошли в среду, избирком должен убедиться, что избранному главе края ничего не помешает исполнять свои обязанности. Что и было сделано, Фургал зарегистрирован губернатором», — заявил секретарь избиркома края Оярс Машков.



По его словам, после церемонии инаугурации, которая пройдет в пятницу, Фургал получит все полномочия главы Хабаровского края, передает «РИА Новости».

Ранее избирательная комиссия Хабаровского края признала состоявшимися выборы губернатора региона. Сергей Фургал одержал победу, набрав 69,57% голосов. Кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 27,97% голосов. Фургал пообещал сформировать коалиционное правительство в Хабаровском крае.