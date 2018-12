У главы Внешэкономбанка Шувалова обнаружили виллу в ОАЭ за 8 млн долларов — СМИ

Семье председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова принадлежит вилла с отдельным пляжем и бассейном в Дубае на искусственном острове Пальма Джумейра



Площадь здания составляет около 650 кв. метров. При этом вилла оценивается в примерно 8 млн долларов, сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на закрытый реестр недвижимости эмирата.

Отмечается, что изначально виллой владела супруга Шувалова Ольга – через ряд офшорных фирм, в том числе через британскую компанию Regional Property Developments Ltd. (RPDL) и зарегистрированных на Британских Виргинских Островах организации Severin Enterprises Inc. и Marine Fortune Investment Ltd. Затем ее доля по очереди передавались детям Шувалова.

Сейчас британской компанией владеет Мария Шувалова. Отмечается, что по соседству с домом семьи Шувалова находятся виллы, принадлежащие шейху Ахмеду бен Саиду Аль Мактуму, младшему сыну бывшего эмира Дубая.

Напомним, ВЭБ предложил Министерству финансов РФ и Банку России передать «Связь-банк» на баланс «Промсвязьбанка».