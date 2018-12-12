ВЭБ планирует передать «Связь-банк» на баланс «Промсвязьбанка»

ВЭБ предложил Министерству финансов РФ и Банку России передать «Связь-банк» на баланс «Промсвязьбанка».



«ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать «Связь-банк» на баланс «Промсвязьбанка», — передает ТАСС слова Игоря Шувалова.

Ранее Внешэкономбанк не исключил продажу по частям своих розничных банковских активов — «Связь-банка» и «Глобэкса». При этом предложения о продаже банков были разосланы более чем по ста адресам. По мнению аналитиков, продажа «Связь-банка» и «Глобэкса» может занять у ВЭБа больше времени, чем планировалось, или может вовсе не состояться.

Напомним, в апреле ВЭБ утвердил главой временной администрации «Промсвязьбанка» главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова. Отметим, что «Промсвязьбанк» выбран опорным банком по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам.