ВЭБ планирует передать «Связь-банк» на баланс «Промсвязьбанка»
ВЭБ предложил Министерству финансов РФ и Банку России передать «Связь-банк» на баланс «Промсвязьбанка».
«ВЭБ предложил Минфину и ЦБ РФ передать «Связь-банк» на баланс «Промсвязьбанка», — передает ТАСС слова Игоря Шувалова.
Ранее Внешэкономбанк не исключил продажу по частям своих розничных банковских активов — «Связь-банка» и «Глобэкса». При этом предложения о продаже банков были разосланы более чем по ста адресам. По мнению аналитиков, продажа «Связь-банка» и «Глобэкса» может занять у ВЭБа больше времени, чем планировалось, или может вовсе не состояться.
Напомним, в апреле ВЭБ утвердил главой временной администрации «Промсвязьбанка» главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова. Отметим, что «Промсвязьбанк» выбран опорным банком по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам.
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