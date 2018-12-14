Вячеслав Основин: «В Уфе было тяжело. Уверен, что в Казани исправлю это»

Фото: «Реальное Время»/ Эрик Добролюбов

После окончания открытой тренировки «Ак Барса» Вячеслав Основин рассказал корреспонденту «Реального времени» о своей адаптации в Казани.

— Твой дебют сразу пришелся на выездную серию и Питер. Насколько тяжело было войти в команду?

— Да не тяжело, почему должно быть тяжело, ведь идет сезон. Немного был не готов к самому переезду, а по игре, по тактике, по тренерским заданиям отличий не так много. Поэтому все нормально. От «Ак Барса» впечатления положительные. Жаль, что не удалось выиграть в первой игре. Работаем.

— В команде подкалывали, когда пришел из стана принципиального соперника?

— Да нет, абсолютно обычно, никаких подколов, ничего не было. А должно было быть (смеется)?

— Билялетдинов что сказал при первой беседе?

— Не могу раскрыть подробности, это должно остаться между мной и им.

— Что произошло в игре с Питером?

— Получили два гола со вбрасывания из-за своих же ошибок. Перед игрой нам все показывали — как они действуют, но все же мы выходим и пропускаем. Получили два гола в большинстве, и собственно — уже 0:4, и игра сделана. Я думаю, что мы проиграли из-за своих ошибок.

— Кажется, что в Уфе у тебя не очень получилось. Есть настрой в «Ак Барсе» перезагрузить карьеру?

— Да, я с тобой соглашусь. Здесь есть отличный шанс для этого, команда — топ-клуб, который каждый год ставит перед собой задачу победить в Кубке. От меня требуется только работа, и через работу, я думаю, что придет результат. В Уфе не получалось набирать очки, было тяжело, был ужасный +/-. Уверен, что в Казани я это исправлю, — приводит слова форварда «Ак Барса» корреспондент «Реального времени».