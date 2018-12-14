Проект сети «Эссен» «Я помогаю детям» собрал на благотворительность около 1 млн рублей
«Я помогаю детям» — это благотворительная программа сети гипермаркетов «Эссен» в поддержку детей со сложными заболеваниями. Проект был запущен 1 мая 2018 года и показал реальный результат: за время существования программы было собрано около 1 млн рублей.
Часть средств, с каждого проданного пакета с символикой проекта, направляется на оказание помощи детям в прохождении курсов лечения и реабилитации. Также средства перечисляются на решение проблем детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, связанными со здоровьем и жизнеустройством в обществе.
Результатом продаж пакетов с символикой проекта только за ноябрь 2018 года стали собранные средства в размере 122 934 рубля. Эта программа позволяет внести пусть и не глобальный, но значимый вклад в решение социальных проблем в обществе. Перечисленные средства помогают повышению уровня развития и адаптации детей-инвалидов и формированию в обществе толерантного пространства.
Азамат Ахмадуллин, генеральный директор сети «Эссен»: «Наша компания давно переросла тот возраст, когда бизнес занимается только собой. Мы вносим пусть небольшой, но значимый вклад в решение социальных проблем региона. Особенно остро социально нуждающиеся группы граждан ощущают нехватку заботы и тепла накануне новогодних праздников».
Сеть «Эссен» на регулярной основе занимается оказанием благотворительной помощи социально незащищенным слоям населения: молодым матерям, пенсионерам, школьникам. Всего в 2018 году было оказано помощи на десятки миллионов рублей, а также населению оказывается помощь в материальном виде на постоянной основе.
Справка
Сеть «Эссен» (ООО «Оптовик») — крупнейшая региональная сеть в ПФО. До 200 тысяч человек посещают торговые центры ежедневно. 87% покупателей стали держателями карты «Эссен. Моя Семья».
Основная география расположения магазинов: Республика Татарстан, а также Марий Эл, Башкирия, Удмуртия, Чувашия и Кировская область.
Годовой оборот за 2017 год по формату «гипермаркет» составил более 13,8 млрд. рублей.
Компания создана в 2003 году. За пятнадцать лет на рынке ритейла ООО «Оптовик» открыл 32 магазина «Эссен» различных форматов: гипермаркеты, универсамы, супермаркеты. ООО «Оптовик» работает с 541 федеральным и 247 региональными поставщиками. Более 32 тысяч различных наименований продукции представлено на полках магазинов сети.
За последние 5 лет в развитие компании было вложено более 1,5 млрд рублей.
Компания реализует ряд социальных проектов, помогающим незащищенным слоям населения.
Генеральный директор — Ахмадуллин Азамат Фанилович.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым