Проект сети «Эссен» «Я помогаю детям» собрал на благотворительность около 1 млн рублей

«Я помогаю детям» — это благотворительная программа сети гипермаркетов «Эссен» в поддержку детей со сложными заболеваниями. Проект был запущен 1 мая 2018 года и показал реальный результат: за время существования программы было собрано около 1 млн рублей.

Часть средств, с каждого проданного пакета с символикой проекта, направляется на оказание помощи детям в прохождении курсов лечения и реабилитации. Также средства перечисляются на решение проблем детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, связанными со здоровьем и жизнеустройством в обществе.

Результатом продаж пакетов с символикой проекта только за ноябрь 2018 года стали собранные средства в размере 122 934 рубля. Эта программа позволяет внести пусть и не глобальный, но значимый вклад в решение социальных проблем в обществе. Перечисленные средства помогают повышению уровня развития и адаптации детей-инвалидов и формированию в обществе толерантного пространства.

Азамат Ахмадуллин, генеральный директор сети «Эссен»: «Наша компания давно переросла тот возраст, когда бизнес занимается только собой. Мы вносим пусть небольшой, но значимый вклад в решение социальных проблем региона. Особенно остро социально нуждающиеся группы граждан ощущают нехватку заботы и тепла накануне новогодних праздников».

Сеть «Эссен» на регулярной основе занимается оказанием благотворительной помощи социально незащищенным слоям населения: молодым матерям, пенсионерам, школьникам. Всего в 2018 году было оказано помощи на десятки миллионов рублей, а также населению оказывается помощь в материальном виде на постоянной основе.