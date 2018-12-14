Мэр Уфы прокомментировал ситуацию со строительством кладбища у села Нагаево

Глава Уфы Ульфат Мустафин разъяснил позицию администрации города по поводу проекта размещения кладбища у села Нагаево.

Градоначальник заявил, что строительства кладбища на территории, ограниченной трассой М-5 «Урал», железной дорогой и автодорогой в направлении села, не будет.

«Мнение жителей поселков для нас имеет первостепенное значение. Несмотря на то, что по результатам выполненных проектных работ и санитарно-эпидемиологических государственных экспертиз, инженерно-геологических изысканий данный участок полностью соответствует нормам действующего законодательства для размещения кладбища и не находится в границах территориальных жилых зон, кладбища здесь не будет», — написал Мустафин на своей странице в соцсетях.

Кроме того, он добавил, что сейчас властями ведутся работы по подбору земельных участков, находящихся на значительном удалении от зон жилой застройки отдельно для южной и северной части Уфы.

Напомним, ранее жители сел Жилино, Зинино и Нагаево под Уфой начали протестовать против строительства кладбища рядом с их домами. Позже прокуратура запретила мэрии Уфы строить новое кладбище вблизи города.