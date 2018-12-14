Делегация из Удмуртии с рабочим визитом прибыла в Татарстан

Делегация из Удмуртии с рабочим визитом прибыла в Татарстан в четверг, 13 декабря.

Основная цель визита — обмен опытом в развитии территорий посредством привлечения инвестиций, создание условий для малого и среднего бизнеса и улучшения делового климата, рассказали в пресс-службе администрации УР.

Делегацию из Удмуртии возглавил первый заместитель председателя правительства УР Александр Свинин. В программе пребывания — посещение Агентства инвестиционного развития РТ и ряда промышленных и индустриальных парков республики. Также запланированы встречи с представителями органов исполнительной власти, профильными институтами поддержки бизнеса.

«Мы сосредоточимся на привлечении инвестиций и федеральных ресурсов в рамках национальных проектов, работе по созданию условий для роста малого и среднего бизнеса. В Татарстане изучим опыт соседей по росту экономики в отдельных муниципальных образованиях, промышленных и индустриальных парках», — отметил Александр Свинин.

Напомним, вчера президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.