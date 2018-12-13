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Минниханов встретился с делегацией Европейской комиссии ООН

14:44, 13.12.2018
Минниханов встретился с делегацией Европейской комиссии ООН
Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с делегацией Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.

Во встрече принял участие заместитель председателя Бюро по государственно-частному партнерству ЕЭК ООН — представитель Российской Федерации Хафиз Салихов, передает пресс-служба президента РТ.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, участия Татарстана в проектах Европейской экономической комиссии ООН.

ОбществоВласть Татарстан
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