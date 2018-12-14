IBSF отстранила от соревнований пятерых российских бобслеистов из-за допинга

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила пятерых российских бобслеистов от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

В число отстраненных спортсменов попали Александр Зубков (глава Федерации бобслея РФ), Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, сказано на сайте IBSF.

Данное решение на основании постановления Спортивного арбитражного суда (CAS), который частично поддержал Международный олимпийский комитет (МОК) и аннулировал результаты спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.



Вчера стало известно, что полиция Австрии предъявила ряду российских биатлонистов обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года. Антон Шипулин назвал эти обвинения безосновательными.