Власти Казани подтвердили заинтересованность в строительстве ВСМ Москва — Казань

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, что власти Татарстана «по-прежнему заинтересованы» в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.



«Мы по-прежнему заинтересованы в ВСМ, видим высокий потенциал. Что касается анализа, то это логичная постановка просчитать, почему такие суммы затрачиваются на строительство, не видим опасений. Подобный анализ уместен. Мы не формируем бюджет. Будем надеяться, что проект состоится», — приводит слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

По ее словам, власти Казани не участвуют в дискуссии по целесообразности строительства.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития РФ усомнилось в эффективности строительства ВСМ Москва — Казань. По словам главы ведомства Максима Орешкина, проект требует больших вложений государства. Однако интерес к строительству ВСМ до Казани проявил российский миллиардер Роман Абрамович и его партнеры Андрей Бокарев и Дмитрий Пумпянский.