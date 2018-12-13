Минэкономразвития усомнилось в эффективности строительства ВСМ Москва — Казань

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что строительство ВСМ Москва — Казань требует больших вложений государства. Более эффективным может оказаться проект строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

«Проблема была в том, что не до конца эта история (строительства ВСМ Москва — Казань) была оцифрована с точки зрения понимания тех эффектов, которые может принести», — цитирует Орешкина ТАСС.

По его словам, строительство ВСМ не может окупиться только за счет продажи билетов, поэтому такие проекты должны приносить высокий социально-экономический эффект.

«Вот если бы пришла компания Siemens и сказала бы, что она полностью проинвестирует в строительство железной дороги Москва — Казань, мы с удовольствием бы поддержали такой проект», — пояснил Орешкин.

До этого в СМИ появились сообщения, что президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности строительства первого участка ВСМ Москва — Казань от Москвы до Нижнего Новгорода.

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов рассказал о большом интересе компаний из «списка Белоусова» к строительству ВСМ Москва — Казань.