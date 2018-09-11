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Юрист Елена Бикташева: «Вынесли предписание о незаконности терсхемы»

17:28, 11.09.2018
Юрист Елена Бикташева: «Вынесли предписание о незаконности терсхемы»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Противники строительства мусоросжигательного завода в Казани утверждают, что прокуратура признала незаконной территориальную схему, предполагающую строительство МСЗ.

Представитель активистов Елена Бикташева, озвучивающая интересы группы истцов в Верховном суде РТ по оспариванию терсхемы обращения с отходами, рассказала «Реальному времени», что есть предписание о незаконности терсхемы.

«Мы обращались с требованием по законности принятия терсхемы в части того, что общественные обсуждения не проводились, что права граждан нарушены и так далее. Они провели проверку, и ответ был такой: вынесли предписание о незаконности терсхемы. Но детали не указаны. Материалы проверки и текст предписания пытались получить, два месяца ждем, ничего нет. Не знаем, сделали ли что-то по этому поводу в кабмине, письмо получили еще в июне», — сообщила Бикташева по поводу ответа от Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры после заседания.

Заместитель Казанского межрайонного природоохранного прокурора Назим Псардия попросил с любыми вопросами обращаться письменно.

Происшествия Татарстан
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