Сергей Томаров об Алиеве: «Очень перспективный футболист, у него есть потенциал»

Экс-главный тренер «Уфы» Сергей Томаров в большом интервью пресс-службе поделился мнением об Азере Алиеве.

В последних играх года Алиев не принимал участие, так как получил небольшую травму.



— После игры с «Рейнджерс» приняли решение расстаться с Ваней Обляковым, который был на тот момент безоговорочным игроком основы. В срочном порядке нужно было пытаться приобрести футболиста, где-то похожего по стилю на Облякова. Решение по Алиеву приняли очень быстро, буквально за день. На мой взгляд, Азер — очень перспективный футболист, у него есть потенциал, который он будет его развивать. Алиев и Тилль — конкуренты, и я не могу сказать, что именно Азер — замена Облякову. Надо учитывать, что Алиев может играть на позиции крайнего защитника, полузащитника, он универсал, — рассказал Томаров.