Республиканские власти готовы потратить на пристрой к гостинице «Мордовия» 17 млн рублей

Управление капитального строительства Мордовии собирается потратить около 23 млн рублей на конференц-зал гостиницы «Мордовия» в Саранске. Исполнителем работ станет саранское ООО «Анелия». Учредителем и директором компании является Андрей Пудовкин.

Работы должны быть выполнены до 27 декабря 2018 года. Непосредственно на конференц-зал потратят 17,2 млн рублей. Еще 1 млн потратят на благоустройство территории — покрытие проездов и тротуаров, водоотводные лотки, восстановление благоустройства у здания, расположенного по адресу: проспект Ленина, 2. Резерв на непредвиденные работы составит 372 тысячи, а 3,4 млн рублей потратят на НДС.

Здание должно быть пристроено к гостинице с северной стороны. Оно будет одноэтажным, общей площадью в 330 кв. м. Полезная площадь составит 295 кв. м.