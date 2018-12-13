Александр Кокорин не планирует отмечать Новый год в изоляторе

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своих планах не встречать Новый год в изоляторе.

«Скорее всего, не буду отмечать Новый год, так как ложусь рано тут. Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще.

Насчет возможности поздравить родных и близких — не знаю. Смотря, когда последний день отправки писем тут. В любом случае напишу им заранее.

Передать хочу огромное спасибо, очень приятно, что такое количество людей переживает за меня.

Мне хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы могли собраться полной семьей за столом», — цитирует письмо футболиста mskagency.ru.

Напомним, что 5 декабря Тверской районный суд продлил арест полузащитнику ФК «Краснодар» Павлу Мамаеву и форварду питерского «Зенита» Александру Кокорину и его брату Кириллу до 8 февраля 2019 года.