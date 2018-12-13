Тренер по фигурному катанию раскритиковал Алину Загитову

Тренер по фигурному катанию Виктор Кудрявцев раскритиковал второе место Алины Загитовой в финале Гран-при в канадском Ванкувере (Канада).



«Загитова выглядела хуже, чем раньше. В финале Гран-при ее катание было тяжелым, было видно, что ее состояние совершенно иное, чем было в прошлом сезоне. Но я не думаю, что у нее хромает техническая сторона. Просто, во-первых, она попала в полосу взросления, которую девочки проходят. Во-вторых, на нее психологически воздействовало то, что она видела соперниц, в частности Кихиру, и это сыграло, на мой взгляд, очень большую роль в ее катании.

Алине необходимо сделать исполнение каскадов более стабильным и показать музыкальный характер всей произвольной программы, потому что в финале Гран-при она представляла, что ей нужно сделать из элементов, но она не танцевала «Кармен».

На фоне японки она выглядела слабее. Смотришь на Алину, вроде катается хорошо. Очень хорошо. Но когда она выходит на соревнования на фоне Кихиры, то мы видим сравнение в катании, легкости, чистоте, скорости. Это было явно видно», — цитирует Кудрявцева «РИА Новости».

