Андрей Канчельскис: «Вышли и сыграли на ура — закончили сезон на хорошей ноте»

Бывший полузащитник «МЮ» и «Фиорентины» и сборной России Андрей Канчельскис, первый тренер ФК «Уфа» в интервью Rusfootball.info прокомментировал победу ЦСКА в выездном матче с мадридским «Реалом»:

— Если честно, у меня было некое ощущение, что армейцы не проиграют. Что выиграют, да еще и с крупным счетом — конечно, такого не мог предполагать. Они молодцы, и им нужно сказать за эту игру спасибо. Вышли на матч с желанием, жили игрой. Они не боялись и не мучились на поле, как некоторые другие команды. Вышли и сыграли на ура — закончили сезон на хорошей ноте. Чем порадовали болельщиков. Своей игрой они доставили радость — спасибо ребятам за это, — сказал Канчельскис.

Напомним, москвичи выиграли в Мадриде с сухим счетом 3:0, но это не помогло им продолжить борьбу в евросезоне.

