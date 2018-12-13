Средний чек операций по банковским картам упал на 5%

Центробанк зафиксировал продолжающийся рост популярности расчетов по банковским картам в этом году. По его данным, количество карт, по которым за 9 месяцев 2018-го была совершена хотя бы одна операция, за год увеличилось на 15% — до 174 млн. Вырос также объем переводов с карты на карту: совокупный оборот таких операций составил 19,2 трлн рублей. Это больше показателя за весь 2017 год.

Вместе с тем средний чек одного платежа по картам снизился с 891 рубля в январе—сентябре прошлого года до 847 рублей в этом году. Впрочем, по мнению ЦБ, это тоже указывает на рост популярности карточных расчетов.