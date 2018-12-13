Пермский край и «Роскосмос» договорились о сотрудничестве до 2025 года

Пермский край и «Роскосмос» подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве на период с 2021 по 2025 год. Подписи под документами поставили глава региона Максим Решетников и гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Предлагаемые изменения связаны с продолжением реализации мероприятий по развитию кластера технополиса «Новый Звездный», рассказали в пресс-службе администрации Пермского края.

Кроме того, в рамках сотрудничества ПАО «НПО «Искра» займется производством оборудования для систем добычи углеводородов, переработки, транспортировки и хранения природного газа, электроснабжения и автоматизации объектов добычи. На площадке ПАО «Протон-ПМ» продолжится реализация проекта по созданию отечественных станков для предприятий ракетно-космической отрасли.

Прошлое соглашение между Пермским краем и «Роскосмосом» было подписано в декабре 2015 года.

Напомним, ранее стало известно, что «Роскосмос» прекратит эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-ФГ» в 2019 году.



