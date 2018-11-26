В Казани по делу о взятках арестовали двух кандидатов наук

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Под домашний арест до 22 января 2019 года отправил Ново-Савиновский суд Казани двух подозреваемых в посредничестве взяточничеству. Соответствующие ходатайства Следкома были удовлетворены в субботу 24 ноября, сообщили «Реальному времени» в суде.

Напомним, речь идет о Элеоноре Хафизовой, проректоре Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА), и Наталье Шигаповой, завкабинетом на кафедре менеджмента и предпринимательской деятельности КНИТУ-КХТИ. Обе являются кандидатами наук, первая — экономических, вторая — педагогических.

По версии следствия, дамы предлагали за 500 и 300 тыс. рублей приобрести дипломы Казанского медуниверситета и КНИТУ-КХТИ без обучения в этих вузах. После передачи 800 тыс. в минувший четверг Шигапова была задержана и, согласившись участвовать в оперативном эксперименте, понесла деньги дальше. Так задержали и Хафизову.

Обе женщины уже признали вину, говорят в Следкоме. Причем Хафизова рассказала, что под видом настоящих корочек об окончании вуза предлагала подделку. Следователи третьего отдела Следкома по РТ намерены проверить все версии. Не исключено, что в деле появятся и новые эпизоды незаконной торговли.