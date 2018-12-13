Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра Великобритании
Британский премьер-министр Тереза Мэй сохранила за собой пост после голосования членов Консервативной партии по вотуму о недоверии.
Мэй поддержали 200 депутатов, против 117. При этом Мэй, чтобы сохранить лидерство в партии, нужно было получить 158 голосов, сообщает The Guardian.
Отмечается, что консерваторы были недовольны проектом выхода Великобритании из Евросоюза, который Мэй согласовала с европейскими властями.
Ранее сообщалось, что Мэй отложила голосование по Brexit из-за отсутствия поддержки среди большинства депутатов.ОбществоВласть
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