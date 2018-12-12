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В сети появилось видео с места взрыва в Ингушетии

22:08, 12.12.2018

В сети появились фото и видео с места взрыва в Назрани, где неизвестный бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов.

Кадры передал владелец торгового центра «Ковчег» Идрис Абадиев. Взрыв произошел в соседнем с торговым центром здании, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб один человек. При инциденте пострадали двое сотрудников Росгвардии, с тяжелыми травмами их доставили в больницу.

Происшествия
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