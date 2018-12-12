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Происшествия

Возле торгового центра в Ингушетии произошел взрыв, погиб человек

20:32, 12.12.2018

В результате взрыва возле торгового центра в Назрани (Ингушетия) погиб один человек. Двое сотрудников правоохранительных органов получили тяжелые травмы и доставлены в больницу.

Речь идет о подрыве автомобиля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«По имеющейся на текущий момент предварительной информации, при подрыве автомашины погиб один человек, двое омоновцев с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую республиканскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое», — сказал источник.

Личность погибшего устанавливается. Информации о том, являлся ли он сотрудником правоохранительных органов, пока нет. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Происшествия
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