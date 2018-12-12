Возле торгового центра в Ингушетии произошел взрыв, погиб человек

В результате взрыва возле торгового центра в Назрани (Ингушетия) погиб один человек. Двое сотрудников правоохранительных органов получили тяжелые травмы и доставлены в больницу.



Речь идет о подрыве автомобиля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«По имеющейся на текущий момент предварительной информации, при подрыве автомашины погиб один человек, двое омоновцев с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую республиканскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое», — сказал источник.

Личность погибшего устанавливается. Информации о том, являлся ли он сотрудником правоохранительных органов, пока нет. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.