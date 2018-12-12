Дамир Фаттахов: «У меня нет сомнений, что все успехи мне дала школа»

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов заявил, что считает себя успешным и счастливым человеком, а причиной этому назвал школу, которую закончил.

— У меня нет сомнений, что все мои успехи мне дала школа. Вы, дорогие учителя, смогли создать среду, в которой у каждого ученика была возможность найти себя, — сказал Дамир Фаттахов, выступая на празднике в честь 60-летия гимназии №122 Казани.

Отдельно министр поблагодарил свою маму, за то, что она решила определить его именно в эту школу. В числе VIP-выпускников гимназии есть еще два татарстанских чиновника — Алексей Песошин, премьер-министр Татарстана, и Игорь Сивов, экс-чиновник мэрии Казани, сейчас он является советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Гимназия №122 входит в десятку лучших школ Казани, в топ-100 школ Татарстана и топ-500 школ России. Говоря о юбилее, директор гимназии Ольга Тигина отдала дань уважения предыдущим руководителям — Надежде Черкасовой и Жаннете Зайцевой, задавшим высокую планку образовательному учреждению: «Это две великие женщины, и надо знать и уважать то, что сделано предшественниками». Также Тигина отметила, что главный результат деятельности школы — это ее выпускники. За 60 лет школа выпустила 5 тысяч человек, из них 975 — с медалями за отличную учебу. Гимназия №122 воспитала 25 стобалльников ЕГЭ, 67 победителей всероссийских олимпиад и 11 победителей международных олимпиад. В честь 60-летия коллектив гимназии награжден благодарностью от имени президента Татарстана.