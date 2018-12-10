Росавиация: долги туроператора «Жемчужная река» перед «ИрАэро» за рейсы в КНР превышают $2,3 млн

Туроператор «Жемчужная река» задолжал авиакомпании «ИрАэро» более $2,3 млн за ранее выполненные рейсы в Китай.

«Авиакомпания не получила от туроператора, по информации авиакомпании, уже более $2,3 млн за перевозку. В этой ситуации, если авиакомпания будет продолжать летать, не получая деньги, у нее их не хватит на операционную деятельность, на заправку топливом, на зарплаты экипажам, техническому персоналу», — приводит «Интерфакс» слова главы Росавиации Александра Нерадько.

Тем не менее, по его словам, российских туристов, застрявших в Китае, необходимо вывезти, убежден чиновник.

Напомним, что с 7 декабря авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Всего с острова Хайнань не могут вернуться около 1,5 тыс. российских туристов, включая жителей Казани, Уфы и Самары. Подробнее читайте в материале «Реального времени».