Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» получили госнаграды

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил сотрудникам «Нижнекамскнефтехима» российские и республиканские государственные награды. Церемония прошла в казанском Кремле. За многолетний добросовестный труд аппаратчик перегонки завода окиси этилена Фарид Миргалиев был удостоен звания «Заслуженный химик РФ». Он проработал на предприятии 38 лет и сейчас находится на заслуженном отдыхе. Татьяне Кириной, проработавшей на заводе бутилового каучука аппаратчиком испарения 39 лет, вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Всего госнаграды Российской Федерации и Республики Татарстан получили 48 татарстанцев, среди которых ученые, врачи, работники культуры и специалисты татарстанских предприятий.

Ранее церемония вручения государственных наград состоялась в Нижнем Новгороде, где в преддверии 25-й годовщины со дня принятия Конституции РФ полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина вручил медали и звания отличившимся жителям Приволжья. Главному энергетику ПАО «Нижнекамскнефтехим» Александру Вдовину было присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик РФ».