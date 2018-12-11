Новости общества

20:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов попросил в Совфеде поддержку под техуниверситет в Набережных Челнах и другие проекты

19:27, 11.12.2018
Минниханов попросил в Совфеде поддержку под техуниверситет в Набережных Челнах и другие проекты

Почетный знак «За заслуги в развитии парламентаризма» вручила сегодня президенту Татарстана председатель Совфеда Валентина Матвиенко. А Рустам Минниханов, выступая на «Часе субъекта Российской Федерации», попросил большего, но не для себя, а для республики…

Президент РТ обратился к сенаторам с просьбой о финансовой поддержке проектов создания в Набережных Челнах нового технического университета, модернизации Заинской ГРЭС и строительства новых дорог. Кроме того, президент Татарстана поднял вопрос о дополнительных мерах поддержки бизнеса. А председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, в свою очередь, выразил озабоченность централизацией властных полномочий в Москве и попросил «больше доверия». Подробности о событиях в Совете Федерации — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты