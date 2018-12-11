Минниханов попросил в Совфеде поддержку под техуниверситет в Набережных Челнах и другие проекты

Почетный знак «За заслуги в развитии парламентаризма» вручила сегодня президенту Татарстана председатель Совфеда Валентина Матвиенко. А Рустам Минниханов, выступая на «Часе субъекта Российской Федерации», попросил большего, но не для себя, а для республики…



Президент РТ обратился к сенаторам с просьбой о финансовой поддержке проектов создания в Набережных Челнах нового технического университета, модернизации Заинской ГРЭС и строительства новых дорог. Кроме того, президент Татарстана поднял вопрос о дополнительных мерах поддержки бизнеса. А председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, в свою очередь, выразил озабоченность централизацией властных полномочий в Москве и попросил «больше доверия». Подробности о событиях в Совете Федерации — в материале «Реального времени».