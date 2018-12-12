«Ижавиа» потратит на рекламу до 13 млн рублей

Удмуртская авиакомпания «Ижавиа» потратит 13 млн рублей на проведение рекламной кампании в интернете. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика, имя которого не раскрывается.

Кампания будет проводиться с помощью контекстной рекламы (через «Яндекс.Директ» и Google Ads) и таргетированной рекламы (VK, MyTarget, Facebook). Конкретное количество показов рекламы в каждом из объектов рекламной кампании в документации отсутствует, но известно, что договор заключен сроком на год — с 12 ноября 2018 по 12 ноября 2019 года. Соответственно, каждый месяц рекламы будет стоить чуть более миллиона рублей.