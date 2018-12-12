КамАЗ отсудил у «Электротранспорта» 79 млн рублей за лизинг городских автобусов

Арбитражный суд Татарстана во вторник полностью удовлетворил иск «Лизинговой компании КамАЗ» к набережночелнинскому перевозчику МУП «Электротранспорт» о взыскании 78,9 млн руб. за лизинг городских автобусов, следует из материалов судебной картотеки.

Суд взыскал основной долг в размере 70,6 млн руб. и пенни на сумму 8,3 млн рублей, пишет «Коммерсант».

КАМАЗ судился с «Электротранспортом» за переданные пять лет назад в лизинг 190 городских автобусов НефАЗ на газовом топливе. Зимой лизинговая компания отсудила у МУПа 435 млн рублей. В мае КАМАЗ подал иск еще на 120,8 млн рублей, в июле — на 73,5 млн рублей, осенью — на 186 млн рублей.