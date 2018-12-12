Заместителю гендиректора АО ТАИФ присвоено звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса»

Приказ о присвоении заместителю генерального директора АО ТАИФ по нефтехимии и нефтепереработке Владимиру Преснякову звания «Почетный работник топливно-энергетического комплекса» был подписан министром энергетики России Александром Новаком 22 октября 2018 года. Сегодня заслуженная награда была вручена.

Согласно документу, звание Владимиру Васильевичу присуждено «за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд».

Владимир Пресняков родился 12 декабря 1951 года. В 1969 году был принят учеником электрослесаря на «Нижнекамский нефтехимический комбинат», и с того времени его трудовая биография связана с нефтехимией. В 1976 году окончил Казанский химико-технологический институт, работал на «Нижнекамском шинном заводе». В 1977 году вернулся на «Нижнекамский нефтехимический комбинат». С 1985 по 1991 год работал на совместном предприятии «Петрокам». С 1991 по 1997 год возглавлял фирму «Полиформ». В 1997 году назначен помощником генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» по производственным и экономическим вопросам. В 1998 году стал заместителем, а затем первым заместителем генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим». С 2003 года и по настоящее время — заместитель генерального директора АО ТАИФ.

Владимир Пресняков неоднократно отмечен республиканскими и федеральными наградами. В 2006 году ему присвоено звание «Заслуженный химик Республики Татарстан», в 2009 году он стал лауреатом премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. В 2015 году ему присвоено звание «Заслуженный химик РФ». И вот — очередная заслуженная награда.

