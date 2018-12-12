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В Башкирии осудят экс-полицейских, сообщавших директору ритуального салона адреса умерших жителей

15:10, 12.12.2018 1
В Башкирии осудят экс-полицейских, сообщавших директору ритуального салона адреса умерших жителей
Фото: realnoevremya.ru

Следком завершил расследование двух уголовных дел по факту получения взятки двумя экс-полицейскими в Башкирии.

Как установлено следствием, обвиняемые, занимая должности оперативного дежурного и помощника оперативного дежурного дежурной части отдела МВД РФ по Ишимбайскому району, с 2015 по 2017 год передавали ритуальному салону «Память» адреса умерших жителей. Злоумышленники отправляли СМС-сообщения директору компании или пользовались приложением WhatsAрр. За каждое местонахождение он перечислял им по тысяче рублей.

Всего за указанный период времени экс-полицейские получили доход в сумме 129 тысяч рублей.

Дела были возбуждены по материалам, предоставленным сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по Башкирии. В период следствия обвиняемые были уволены с занимаемых должностей.

В настоящее время уголовные дела направлены в прокуратуру для обвинительного заключения и направления в суд.

Напомним, в Уфе экс-глава отдела ГИБДД, продавший «красивый» номер, отправится в колонию.

Общество Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:26
    Тогда надо судить и мед. работников. На примере смерти моих близких. За считанное время после освидетельствования смерти, откуда ни возьмись появлялись представители похоронного бюро.
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