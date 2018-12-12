Оглашен состав «Кубка вызова — 2019»: трое нижнекамцев и один казанец в составе

Молодежная хоккейная лига опубликовала составы команд Запада и Востока для матча «Кубка вызова — 2019», который пройдет в Нижнекамске 12 декабря.

В восточной команде сыграют сразу три представителя нижнекамского «Реактора» — Алексей Пузанов, Арсен Хисамутдинов и Тимур Шарифьянов. Из казанского «Ирбиса» на «молодежный Матч звезд» был вызван лишь один хоккеист — защитник «Ирбиса» Радик Ахметгалиев.

В нынешнем сезоне Ахметгалиев сыграл за «Ирбис» 35 матчей, в которых набрал 14 (2+12) очков. «Кубок вызова» МХЛ станет частью Недели звезд хоккея в Татарстане и пройдет 12 января в Нижнекамске.



Полный состав выглядит так: