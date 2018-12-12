РФБ оштрафовала баскетбольный клуб «Уфимец» за инцидент с участием Исакова и чирлидерши

Российская федерация баскетбола оштрафовала клуб «Уфимец» за инцидент с участием капитана команды Артема Исакова и чирлидерши барнаульского «АлтайБаскета».

По результатам просмотра видеозаписи эпизода с участием баскетболиста и группы поддержки, а также изучения данных сторонами письменных пояснений руководство федерации признало поведение Исакова неспортивным.

Сам игрок признал факт касания, отметив, что оно было совершено непреднамеренно, и выразил готовность принести личные извинения участнице инцидента, добавили в пресс-службе РФБ.

Кроме того, генеральный директор «Уфимца» Сергей Медведев сообщил о проведении с игроками беседы о необходимости соблюдения этических норм как на игровой площадке, так и за ее пределами.

Напомним, что во вторник, 4 декабря, после игры Суперлиги-2 в Барнауле между местным «АлтайБаскетом» и «Уфимцем» (69:76) Артем Исаков после обмена команд рукопожатиями пощупал девушку из группы поддержки за ягодицы. Чирлидерша пожаловалась хореографу, а та — руководству барнаульского клуба.