Экс-юлаевец Игорь Григоренко купил табло нуждающимся

Объединенная федерация хоккея Башкирии и администрация муниципального района Архангельский Республики Башкортостан выражают благодарность бывшему хоккеисту уфимского «Салавата Юлаева» Игорю Григоренко за оказанную спонсорскую помощь. Экс-юлаевец помог приобрести информационное табло.

«Спасибо вам за улучшение материально-технической базы стадиона «Юбилейный» и создание спортивной среды, что позволит достойно проводить соревнования по хоккею различного уровня. Вы являетесь образцом подражания для подрастающего поколения», — говорится в Благодарственном письме.

Бывший нападающий и любимец публики Игорь Григоренко является двукратным чемпионом России в составе уфимского клуба (2008 и 2011 годы) и обладателем Кубка Гагарина (2011 год).

