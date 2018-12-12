В конце декабря на пермской набережной заработают видеоинсталляции

Власти Перми с 30 декабря запустят работу видеоинсталляций на городской набережной.

Новый медиа-проект называется «Зима на набережной». У Камы развернется видеоэкспозиция, посвященная году театров в России, дополненная интерактивными технологическими решениями.

За время реализации проекта видеоэкспозиция обновится три раза. Из аудиосопровождения посетители набережной узнают интересные факты о спектаклях, познакомятся с биографией актеров и режиссеров.

В рамках светомузыкальных видеоэкспозиций зрители увидят фотографии и отрывки из известных пермских спектаклей. Визуальный ряд будет спроектирован на подпорные стены железнодорожной насыпи и склон, рассказали в пресс-службе мэрии.

Трансляции проекта «Зима на набережной» будут проходить в праздничные и выходные дни, с пятницы по субботу, в 19.00, 20.00 и 21.00.

Напомним, в прошлом году тема зимнего проекта на набережной Перми была обозначена как #ЦветСвет. За три месяца его работы видеоинсталляции увидели более 200 тысяч человек.