Кадастровая палата просит татарстанцев забрать документы

Фото: Кадастровая палата РТ

Более 60 тысяч невостребованных документов скопилось в Кадастровой палате по РТ за два неполных года — с начала 2017-го, когда палату наделили полномочиями по выдаче и хранению невостребованных по результатам регистрационно-учетных действий документов. Ведомству сложно хранить такие объемы документации, и оно обращается к гражданам с просьбой забрать свои бумаги.



— Прием и выдачу документов, связанных с регистрацией прав и кадастровым учетом в настоящее время осуществляют многофункциональные центры, и люди по каким-то причинам «забывают» забрать у нас договоры купли-продажи, дарения, банковскую закладную, свидетельство и тому подобные, — рассказала «Реальному времени» замдиректора Кадастровой палаты по РТ Юлия Шпалитова. — Но МФЦ не располагает своим архивом, и поэтому все документы, за которыми клиенты вовремя не пришли, по истечении 30 календарных дней возвращаются в орган власти, оказывающий услугу, то есть к нам в архив на Кулагина, 1.

Забрать документы из архива, в общем-то, просто, но не каждому удобно. К примеру, обращался когда-то житель Мамадыша в местный филиал МФЦ за свидетельством, но не забрал его вовремя, и оно «уехало» в Казань. Чтобы зря не гонять в столицу, Юлия Шпалитова советует забывчивым татарстанцам уточнить местонахождение своих бумаг по телефону — через единую справочную службу МФЦ. Если подтвердится, что они в архиве, следует созвониться еще и с архивом — чтобы уточнить время, в которое там бумагу выдадут…

Ну а тем, кто умудрился не вспоминать о своих бумагах дольше двух лет, нет смысла обращаться в кадастровую палату по РТ. Если документы вам все-таки понадобились, звоните в Управление Росреестра по РТ, где невостребованные по результатам регистрационно-учетных действий бумаги хранились до 1 января 2017 года.