Минниханов рассказал Матвиенко о планах открыть в Челнах технический университет

Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал сегодня доклад о социально-экономическом развитии республики в Совете Федерации. В числе прочего он рассказал о планах открыть в Набережных Челнах крупнейший в Поволжье технический университет.

«В будущем году КАМАЗ отмечает свое 50-летие, принят план по подготовке этой юбилейной даты. Центральное мероприятие плана — создание в Набережных Челнах технического университета в области машиностроения и робототехники», — доложил Минниханов.

Важность КАМАЗа отметила и председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает пресс-служба верхней палаты парламента.

Президент Татарстана также рассказал, что основные направления долгосрочного развития региона заложены в Стратегии развития до 2030 года. Он подчеркнул, что центральной задачей республиканских властей остается обеспечение ВРП в 5 трлн рублей.

Напомним, что создать в Челнах технический университет Минниханов предложил в ноябре этого года. Его идею поддержало и руководство КАМАЗа.