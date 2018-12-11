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Владельцы «Альфа-банка» обсуждали его продажу с ВТБ и UniCredit — СМИ

10:13, 11.12.2018
Владельцы «Альфа-банка» обсуждали его продажу с ВТБ и UniCredit — СМИ
Фото: ru.wikipedia.org / AKfounder

Владельцы «Альфа-банка» обсуждали с ВТБ и итальянским UniCreidit возможную продажу кредитной организации.

По информации источников Financial Times, обсуждение продажи с UniCreidit закончилось более года назад, с ВТБ — несколько месяцев назад. В итоге никаких договоренностей достигнуто не было. Стоимость возможной сделки оценивалась в $7—8 млрд.

Представитель «Альфа-банка» указанную информацию опроверг.

«Ничего этого не было. Продать банк сейчас нереально со многих точек зрения. Одна из них заключается в том, что мы получаем 13—14% прибыли от рентабельности капитала и не хотим продавать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что по итогам 9 месяцев 2018 года операционная прибыль «Альфа-Банка» в Татарстане выросла на 16% — до 2,5 млрд рублей.

ЭкономикаБанки
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