Владельцы «Альфа-банка» обсуждали его продажу с ВТБ и UniCredit — СМИ

Владельцы «Альфа-банка» обсуждали с ВТБ и итальянским UniCreidit возможную продажу кредитной организации.

По информации источников Financial Times, обсуждение продажи с UniCreidit закончилось более года назад, с ВТБ — несколько месяцев назад. В итоге никаких договоренностей достигнуто не было. Стоимость возможной сделки оценивалась в $7—8 млрд.

Представитель «Альфа-банка» указанную информацию опроверг.



«Ничего этого не было. Продать банк сейчас нереально со многих точек зрения. Одна из них заключается в том, что мы получаем 13—14% прибыли от рентабельности капитала и не хотим продавать», — сказал он.



Ранее сообщалось, что по итогам 9 месяцев 2018 года операционная прибыль «Альфа-Банка» в Татарстане выросла на 16% — до 2,5 млрд рублей.