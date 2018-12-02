Детский «хор Светлакова» спел песню про Нижнекамск на канале СТС
Детский «хор Светлакова» исполнил песню о Нижнекамске на мотив композиции Филиппа Киркорова «Ибица». Песня прозвучала в программе «Слава богу, ты пришел!» на канале СТС.
«Нам сегодня не до сна: у отца начало отпуска,
И я сижу в двойных носках —
Отцу наплевать на Ибицу!
Нижнекамск! И биться сердце стало реже,
И я уже не буду прежним», — поется в песне.
Ранее дети исполняли на этой передаче другие песни на «недетские темы». В частности, они пели о повышении НДС и пенсионной реформе.ОбществоКультура Татарстан
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