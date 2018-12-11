Защитник «Ак Барса» Андрей Педан: «В России общение и юмор более душевные, чем в Америке»

Фото: "Ак Барс"

Защитник «Ак Барса» и сборной России Андрей Педан, который провел большую часть карьеры в Северной Америке, рассказал о разнице менталитетов людей в США и России.

— Вы долго жили в Америке, когда приезжали в отпуск, ничего не удивляло, не бесило?

— Есть такое, что люди недовольные в России. Угрюмые, если день не удался, могут нахамить. Летел я один раз, уже сдал багаж, прошел паспортный контроль. Захожу в самолет, последний раз проверяют билет и паспорт. Девушка увидела, что у меня в ручной клади три вещи. А мне на стойке вообще никто ничего не сказал. Так она устроила скандал, начала на меня орать. Я удивился, мне не жалко, я всегда за себя заплачу. Нет такого, что сэкономлю 1000 рублей и забегу с тремя сумками. А она скандал устроила, говорила, что снимет меня с рейса. Повезло, что товарищ подошел, я ему одну сумку отдал со словами: «Вот, принес твою сумку», и мы зашли. В Америке такое свели бы в шутку или просто сделали замечание. Или сотрудник, который не увидел трех сумок, получил бы выговор. А здесь думают, что все друг друга обманывают. Даже если у тебя день не удался, можно либо ничего не говорить, либо выразить в другой форме, а не хамить. Если у кого-то нет настроения, человек не должен портить его всем другим.

— В Америке все нравилось?

— Ну да. Не хватало еды русской — борща, пельменей, а так все нравилось. Пробок нет. Все равно мне больше нравится русское общение. Юмор, человеческие отношения мне больше нравятся в России.

— Более честные?



— Более честные и сначала закрытые. Там тебе легко скажут: «Привет, как дела», и начнется диалог. Здесь сначала узнаешь человека, как он себя ведет, потом начнешь общение. Там все на раз-два делается, и отношения так и остаются простыми. А здесь более душевное общение.

— Там душевного вообще нет?



— Может, я что-то не понимаю, но мне казалось, что там все чересчур наигранно что ли. Все улыбаются, говорят: «Hi, how are you». У нас если в лифт зайдешь и скажешь кому-нибудь: «Привет, как дела?», подумают, что ты какой-то маньяк или душевнобольной. Скажут: «Что тебе надо, едь дальше». Не все, конечно, но большинство так подумает, — приводит слова Педана «Чемпионат».