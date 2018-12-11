Джастин Азеведо: «Могу назвать Казань своим домом, мы даже сына назвали Алексеем»

Фото: "Реальное время"

Форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо в большом интервью рассказал о своем быте в России и как им с супругой удалось адаптироваться в Казани.

— Вы играете в Казани на протяжении пять лет. Чувствуете ли вы себя здесь как дома?

— Да, чувствую! Это замечательный город, моей жене здесь очень нравится. В Казани есть все удобства, которые нам нужны для комфортного существования. Я думаю, что могу назвать это место домом.

— Вы как-то говорили, что ваша жена будет учить русский язык на курсах. Как у нее успехи?

— У нее были попытки в первые два года нашей жизни в России, но потом у нас появилась дочь, и жене пришлось все свободное время уделять ей. Недавно у нас родился сын, так что она занята детьми и не может пойти на курсы. Думаю, мой русский сейчас лучше, чем ее.

— Тяжело жить в стране, язык которой вы не знаете хорошо?

— Первое время — да. Сначала мне было очень тяжело. Другие буквы, ты ничего не понимаешь, но потом я выучил некоторые простые фразы, стал запоминать слова, и стало намного легче. Сейчас я уже могу читать по-русски, правда, порой не понимаю, о чем в тексте речь. Ха-ха. В Казани я знаю, в какой пойти продуктовый, как там объясниться, какой выбрать торговый центр и так далее. Никаких сложностей нет.

— Чувствуете ли вы себя немного русским после стольких лет?

— Ну, может быть, немного. Мы вот с женой решили назвать сына Алексеем.

— Ого. Почему выбрали русское имя?

— Мы провели в России много времени, нам очень нравится это имя. Так что все как-то само собой сложилось, — приводит слова Азеведо Sports24