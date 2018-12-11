«Уфимец» Азер Алиев восстанавливается после небольшого повреждения

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прояснил судьбу Азера Алиева. Напомним, в последнем матче 2018 года чемпионата Российской премьер-лиги Алиев не попал даже в заявку. Команда из Уфы разделила очки с «Краснодаром» на его поле — 1:1.

— Азер Алиев получил небольшую травму. Со сборов в Сочи он отправился восстанавливаться. 12 января он пройдет медосмотр и, надеюсь, все у него будет нормально, — сказал гендиректор.

После первой половины турнира «Уфа» находится в зоне стыковых матчей (14 место), набрав в 17 матчах 16 очков.

