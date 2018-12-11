Уфимский «Толпар» разделил очки с ханты-мансийскими «Мамонтами Югры»

Уфимский «Толпар» провел домашние матчи против ханты-мансийских «Мамонтов Югры» в рамках регулярного чемпионата МХЛ сезона 2018/19.

В первой игре уфимцы уступили со счетом 1:4. Лишь Денису Горюхину удалось размочить результат в конце третьего периода.

Во втором матче хозяева арены взяли реванш. Открыв счет в первом периоде, уфимцы позволили сопернику сравнять счет во второй двадцатиминутке — отличились Владимир Бакунин и Никита Чусовитин.

Ильдару Абдееву удалось реализовать большинство — 2:1.

Алик Гареев, старший тренер «Толпара» подвел итог матчам:



— Встречались с лидером не только Восточной конференции, но и всей Молодежной хоккейной лиги. По вчерашнему матчу: вроде бы играли неплохо, хорошо начали матч, но наши нелепые ошибки привели к трем пропущенным голам. Ребята не опустили руки, играли до конца и выиграли третий период. Сегодня вышли более заряженные и надежно сыграли в обороне. Пацаны — молодцы, спасибо им, поздравляю их с победой. Могу сказать, что сегодняшняя игра напоминала плей-офф, — считает наставник.