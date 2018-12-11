Шамиль Газизов: «К Тиллю очень большое внимание специалистов»

На итоговой пресс-конференции 2018 года генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прояснил судьбу Оливье Тилля, отличившегося голом в последнем матче игрового года против «Краснодара» (1:1):



— Нормально себя чувствует. Уже дома. Отдыхает. Я очень рад за него, что он забил. Потому что много моментов имел до этого. Он открывается по-новому в нашей лиге — недавно Оливье был любителем, сейчас стал профессионалом. К нему очень большое внимание специалистов. Это очень большого потенциала игрок и он может достигнуть больших высот. Если он уйдет, придет другой ключевой игрок, — считает функционер.