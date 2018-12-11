Шамиль Газизов: «Однозначно будем высоко в этом году»

Генеральный директор ФК «Уфа» на итоговой пресс-конференции 2018 года поделился своим мнением о первой части сезона:



— Если касаться непосредственно текущего сезона, то очень много нового произошло. Мы заняли по итогам прошлого чемпионата 6-е место, и это историческое достижение, что позволило нам выступить в Еврокубках. Естественно, были большие ожидания, все надеялись, что мы как можно дальше пройдем в этом турнире. Но получили, в принципе, то, что заслуживали.

То же самое можно сказать и по чемпионату. Все не однозначно. Мы все эти трудности должны пройти вместе. Но я уверен, и команда и тренерский штаб, и все, кто окружает команду, что все будет очень хорошо. Однозначно будем высоко в этом году и республике будет не стыдно за нашу команду, — заверил Газизов.