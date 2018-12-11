Марат Магадеев: «Стадион, думаю, будет. Современный, с новыми подходами»

Президент ФК «Уфа» Марат Магадеев на итоговой пресс-конференции 2018 года рассказал о планах по строительству нового футбольного стадиона в Уфе.

— По стадиону мы работаем. Мы провели встречи со специалистами, которые проектировали семь стадионов к чемпионату мира в России. Они разработали концепт стадиона. Осмотрели более десяти площадок.

Стадион, думаю, будет. Современный, с новыми подходами, с опережением на десятилетия. Будем вдумчиво, изучая лучшие технологии, новые подходы, работать над этим вопросом. А руководство республики — они все люди играющие, думающие, поддерживающие такой подход. Думаю, мы будем двигаться вперед, — заверил Марат Магадеев.