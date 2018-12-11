В Удмуртии за 2018 год осуждено более 800 человек за наркопреступления

На территории Удмуртии за 2018 год к уголовной ответственности привлечено 818 лиц за наркопреступления.

По информации республиканской прокуратуры, из общего количества осужденных 23 несовершеннолетних, 121 женщина, 12 иностранных граждан и одно лицо без гражданства.

Всего было выявлено 2 222 преступления в данной сфере, в том числе 1 456 фактов сбыта наркотиков. Расследовано 936 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также возбуждено 12 уголовных дел по фактам притоносодержательства.

Кроме того, на учете в органах здравоохранения состоит 4 784 лица, из которых 2 420 человека с диагнозом «наркомания» и 2 364 — с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями».

Напомним, в 2018 году полицейские изъяли более 75 кг наркотиков в Пермском крае.